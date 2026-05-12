В детских парках Ярославля сделают больше развлечений

Цена аттракционов в парках Ярославля увеличилась примерно на 10%. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В парках Ярославля к новому сезону планируют увеличить количество развлечений. Об этом руководитель МБУ «Дирекция парков» Вера Виноградова сообщила на общегородском совещании в мэрии.

Два новых электрокатамарана купят для парка на Даманскойм острове. Здесь же планируют установить «Силомер» и открыть выставку «Цыпа-парк».

«Установлен летний кинотеатр, где будут показывать фильмы. Сейчас идут переговоры по репертуару», - сказала Вера Виноградова.

В Юбилейном парке и парке «Нефтяник» сделают бассейны с лодочками. В парке 30-летия Победы откроют пункт проката лодок и катамаранов.

Также руководитель дирекции сообщила о повышении цен на аттракционы, которое произошло с апреля, и объяснила это ростом стоимости электроэнергии и расходов на эксплуатацию. В среднем билеты стали дороже на 10%.

Новости Ярославля и Ярославской области читайте в Телеграм-канале, ВКонтакте, Дзен