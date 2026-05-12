В Угличе вандалы устроили погром во время майских праздников

Некоторые угличане покуражились в праздники.

В администрации Угличского округа рассказали и показали, как некоторые местные жители провели майские праздники.

«Праздники, к сожалению, обернулись для нашего города не только радостью, но и актами вандализма. Мы видим, как бессмысленно и жестоко разрушается то, что создается с любовью и трудом для всех нас. Это не просто испорченные скамейки, сломанные урны или разбитые фонари - это прямое неуважение для всех угличан, для тех, кто каждый день делает город чище, уютнее и красивее», - написали на официальной странице округа в соцсети.

Вандалы повредили скейтплощадку, разбили фонари и дверцу электрического щита, на которой четко написана инструкция, как им пользоваться, если нужно зарядить гаджет.

В администрации сообщили, что записи с камер видеонаблюдения, установленных в общественных местах, передадут в полицию.

«Содеянное не останется безнаказанным, а люди будут отвечать за свои поступки по закону. Снисхождения к вандалам не будет».

