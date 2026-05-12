Две пенсионерки из Ярославля стали жертвами преступников

В полицию Ярославля обратились две пожилые женщины: одна стала жертвой мошенницы-«гадалки», а вторая пустила в дом незнакомку, которая украла деньги.

К 79-летней пенсионерке на улице Нефтяников подошла женщину, сообщила о наведенной порче и предложила провести «обряд по очищению».

«Получив согласие, неизвестная вместе с заявительницей пришла к ней домой, произвела некоторые манипуляции, используя куриное яйцо, и взяла за работу 70 тысяч рублей»,- рассказали в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

У второй пенсионерки незваная гостья похитила 100 тысяч рублей. Она пришла к 86-летней жительнице Ярославля якобы для того, чтобы посмотреть дом, выставленный на продажу, воспользовалась моментом и забрала спрятанные сбережения.

Возбуждены уголовные дела по статьям «Мошенничество» и «Кража». По подозрению в первом преступлении задержана 78-летняя «гадалка» из Ярославля, по второму полицейские взяли 39-летнюю жительницу Буя Костромской области.

