Ярославский "Локомотив" в первом матче финала выиграл у казанского "Ак Барса"

"Локомотив" победил в первой игре финала Кубка Гагарина. Фото: ХК "Локомотив".

В первом матче финальной серии Кубка Гагарина ярославский "Локомотив" одержал уверенную победу над казанским "Ак Барсом". Мачт в "Арене 2000" закончился со счетом 3:1 в пользу "железнодорожников".

Первую шайбу в игре забросил нападающий ярославцев Александр Радулов на 22 минуте. Через 46 секунд в ворота игроков Казани полетела вторая шайба, автором которой стал Максим Березкин. Укрепил позиции "Локомотива" Байрон Фрэз.

"Ак Барс" ответил одним голом на 48-й минуте встречи. Пробить ворота "Локомотива" удалось Митчеллу Миллеру.

Счет в игре 3:1, счет в серии 1-0.

Следующая встреча пройдет в Ярославле 13 мая. Затем игру пример Казань - там мачти назначены на 15 и 17 мая.

Новости Ярославля и Ярославской области читайте в нашем Телеграм-канале, ВКонтакте, Дзен