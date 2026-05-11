Центральные улицы Ярославля после благоустройства сделают тематическими

Пешеходные улицы Ярославля сделают тематическими.

"Это не просто благоустройство. Это создание атмосферы, которая делает город живым, интересным и запоминающимся", - сказал глава региона.

Улица Максимова станет музыкальной: здесь установили ноты, фонари в виде музыкантов и фонтан-рояль. Улицу Нахимсона посвятят кино – пешеходов будут встречать скульптуры героев фильмов, снятых в регионе, и арт-объекты, связанными с миром кино. Депутатская станет театральной, а Кирова – художественной. Улицу Андропова оформят в купеческом стиле, а в Депутатском переулке поставят новые интерактивные элементы с ангелами.

