Ярославца задержали за продажу поддельных билетов на хоккей

Ярославец продавал хоккейные билеты, нарисованные в фотошопе.

На прошлой неделе в отделения полиции Ярославля обратились шесть человек, которые с рук купили билеты на хоккей, но они оказались недействительными.

"Потерпевшие на сайте бесплатных объявлений откликнулись на объявление о продаже билетов, связались с продавцом, перевели требуемые сумму по указанным реквизитам. Обманутые болельщики заплатили от 4200 до 19600 рублей", - сказали в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

По подозрению в мошенничестве задержали 22-летнего ярославца. Он разместил объявление о продаже дефицитных билетов, деньги принимал на банковскую карту своей родственницы. Как рассказали в полиции, билеты были сделан при помощи графического редактора.

По всем шести случаям обмана возбуждены уголовные дела. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

