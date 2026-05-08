В Ярославле на Зеленый марафон уже зарегистрировалось более тысячи участников

В День города площадкой для Зелёного Марафона станет ярославская Стрелка. ФОТО: Сбер

Ежегодный спортивный, благотворительный и семейный праздник СберПрайм Зелёный Марафон в этом году состоится 30 мая. Ожидается, что на старт выйдут свыше 140 тысяч участников и мероприятие станет одним из самых массовых не только в России, но и в мире.

Ярославль – в списке городов-участников. На забеги в Ярославле уже подали заявки более тысячи участников, зарегистрироваться можно на сайте забега до 26 мая.

Площадкой для Зелёного Марафона станет Стрелка, любимое горожанами и гостями города место в самом сердце древнего города. В программе – забеги на 10 и 4,2 км. Для детей 7-9, 10-11 лет предусмотрены детские забеги на 400 метров, а для участников 12-13 лет – на 1 км.

Участников мероприятия ждет концерт, мастер-классы и спортивно-развлекательные активности. Победители и призёры получат подарки, также партнёрами мероприятия в спецноминациях будут отмечены лучшие участники. Все активности, в том числе забеги, – бесплатные.

По традиции Зелёный Марафон станет благотворительным. Все добровольные пожертвования поступят в Благотворительный фонд «Вклад в будущее». На собранные средства некоммерческие организации откроют программы подготовки к школе для детей с ментальными особенностями и опытом сиротства: преподаватели и психологи проведут индивидуальные образовательные маршруты с учётом особенностей каждого ребёнка, бережно сопроводят, научат новому, помогая раскрывать таланты, находить друзей и взаимодействовать с ними.

Внести свой вклад в эту работу любой желающий может на платформе СберВместе — участвовать в забеге для этого необязательно. По традиции банк удвоит итоговую сумму, которая в этом году может стать рекордной. За прошлый год участники перечислили на добрые дела более 30 млн рублей, а с учётом удвоения банка на поддержку детей направили свыше 60 млн.

- Зелёный Марафон пользуется большой популярностью у ярославцев и входит в число наиболее массовых забегов в нашем регионе. Второй год подряд он совпадает с Днем рождения Ярославля. Приглашаем гостей и жителей города приобщиться к общему празднику и всей семьей отметить его в стиле ЗОЖ.

Зелёный Марафон больше, чем бег — это наш общий вклад в будущее: каждый шаг, каждое пожертвование превращается в помощь детям и действительно меняет их жизни, - сказала Елена Кочина, управляющий Ярославским отделением Среднерусского банка Сбербанка.

