Где в Ярославле поймать бесплатный Wi-Fi: адреса

В центре Ярославля работает несколько точек беспроводного доступа к интернету. Воспользоваться бесплатным Wi-Fi ярославцы и гости города могут по этим адресам:

- на Вознесенском бульваре от здания госпиталя ветеранов войн до стен Ярославского музея-заповедника,

- на улице Нахимсона у мэрии Ярославля,

- на углу улиц Максимова и Трефолева,

- в сквере на улице Трефолева возле памятника Леониду Трефолеву,

- у домов №10/25 на улице Кирова,

- у дома №14 на площади Челюскинцев,

- у дома №15 на Волжской набережной.

«Чтобы подключиться к бесплатному Wi-Fi, на своем устройстве нужно выбрать сеть «Yar Wi-Fi», пройти короткую авторизацию по номеру телефона и ввести код из SMS. Сеть доступна абонентам всех операторов», - сказали в мэрии Ярославля.

Кроме того, найти ближайшую точку доступа поможет чат-бот «Wi-Fi. Ярославская область», который работает в «Максе».

На данный момент в нем содержится информация о 224 точках доступа в Сеть. При поиске необходимо включить геолокацию или ввести адрес своего местонахождения вручную.

