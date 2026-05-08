Ярославль
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
+12°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЗвезды8 мая 2026 10:27

В Ярославской области продлили часы работы музеев

Нововведения коснутся девяти ярославских музеев
Полина ВАЧНАДЗЕ
Девять музеев Ярославской области перейдут на новый график работы.

Девять музеев Ярославской области перейдут на новый график работы.

Фото: Елена СОФЬИНА.

Для государственных и муниципальных музеев Ярославской области планируют сделать единый график работы на протяжении всего года. Для посетителей музее будут открыты в будни и в воскресенья до 20 часов, по пятницам и субботам – до 21 часа.

На новый график работы перейдут Ярославский музей-заповедник, Ярославский художественный музей, Музей истории города Ярославля, музей-заповедник Н.А.Некрасова «Карабиха», музеи-заповедники в Переславле, Рыбинске и Угличе, Некрасовский краеведческий музей и музей кацкарей в Мышкинском округе.

Как сообщает правительство региона, в прошлом году музеи области посетили более 3,5 миллионов человек.

Новости Ярославля и Ярославской области читайте в Телеграм-канале, ВКонтакте, Дзен