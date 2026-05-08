В Ярославской области продлили часы работы музеев

Девять музеев Ярославской области перейдут на новый график работы.

Для государственных и муниципальных музеев Ярославской области планируют сделать единый график работы на протяжении всего года. Для посетителей музее будут открыты в будни и в воскресенья до 20 часов, по пятницам и субботам – до 21 часа.

На новый график работы перейдут Ярославский музей-заповедник, Ярославский художественный музей, Музей истории города Ярославля, музей-заповедник Н.А.Некрасова «Карабиха», музеи-заповедники в Переславле, Рыбинске и Угличе, Некрасовский краеведческий музей и музей кацкарей в Мышкинском округе.

Как сообщает правительство региона, в прошлом году музеи области посетили более 3,5 миллионов человек.

