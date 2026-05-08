Омский «Авангард» не может вернуться домой из ограничений в аэропорту Ярославля

Омичи снов ане могут улететь из Ярославля. ФОТО: ХК «Авангард» Омск

Из-за закрытия ярославского аэропорта команда «Авангард» не может вернуться домой в Омск.

В целях безопасности аэропорт Золотого кольца России был закрыт ночью 7 мая, через пару часов после окончания матча между «железнодорожниками» и «ястребами», в котором омичи проиграли ярославцам со счетом 3:4.

«Команда все еще в Ярославле, так как аэропорт закрыт. Сейчас стараемся организовать вылет из Москвы», - сообщили пресс-служба омского клуба 8 мая.

Новости Ярославля и Ярославской области читайте в Телеграм-канале, ВКонтакте, Дзен