Рыбинская компания поздравила всех ярославцев с Днем Победы

Александр Осипов: "Более 70 тысяч рыбинцев защищали Родину с оружием в руках".

Поздравляю вас с Днем Победы!

9 Мая для всех нас является самым главным и священным праздником, соединяющим радость победы и память об огромных потерях. В этот день мы всегда поздравляем ветеранов, отдаем дань памяти нашим предкам, победившим в самой страшной войне, давшим нам право на жизнь и свободу.

В годы Великой Отечественной войны Ярославская область отправляла на фронт своих сыновей и дочерей, ковала оружие, старалась обеспечивать бойцов всем необходимым, лечила раненых, приняла огромное количество беженцев.

Одним из ключевых центров оборонного производства стал наш родной Рыбинск. Промышленность города была переведена на военные рельсы и за короткий срок освоила 125 видов оборонной продукции. Здесь изготавливали крупнокалиберные минометы и мины, снаряды, авиационные бомбы, боевые катера и двигатели для самолетов, обмундирование и многое другое. Считается, что работники предприятий Рыбинска отправили на фронт 62 тысячи вагонов военной продукции.

Более 70 тысяч рыбинцев защищали Родину с оружием в руках. 52 из них стали Героями Советского Союза, 6 - полными кавалерами ордена Славы. Среди них - Павел Иванович Батов, Николай Степанович Водолазкин, Николай Васильевич Дягтерев, Иван Александрович Колышкин, Федор Михайлович Харитонов.

Великая Отечественная война коснулась практически каждой семьи. И мы помним всех, кто защитил Родину и свой народ.

Сейчас - время новых героев, выросших на традициях Победы. Отмечая праздник, мы желаем здоровья и успехов всем, кто сегодня защищает интересы России с оружием в руках, участвует в волонтерском движении, честно трудится на своих рабочих местах, обеспечивая экономическую и социальную устойчивость нашей великой страны.

С праздником, друзья!

Депутат муниципального совета Рыбинска, генеральный директор ООО «АКТАН» Александр ОСИПОВ.