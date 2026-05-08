Ярославцы назвали лучшие фильмы о Великой Отечественной войне

Сервис по поиску работы SuperJob, исходя из предпочтений ярославцев, составил рейтинг фильмов о Великой Отечественной войне.

Лучшая картина о событиях тех лет, по мнению большинства опрошенных жителей Ярославля – «В бой идут одни «старики». За нее проголосовали 15% респондентов. Второе место у фильма «А зори здесь тихие» - она набрал 14% голосов. В топ-3 вошла лента «Они сражались за Родину» с 10%.

По 4% голосов набрали драма «Иди и смотри» и «Офицеры». «Семнадцать мгновений весны» и киноэпопея «Освобождение» получили по 2% голосов ярославцев.

По 1% жителей города назвали любимыми фильмы «Судьба человека», «Брестская крепость», «Диверсант», «Солдатик», «Т-34», «Аты-баты, шли солдаты…», «Батальоны просят огня», «В августе 44-го», «Горячий снег», «Противостояние», «Сталинград», «Штрафбат», «Звезда», «Баллада о солдате» и «Летят журавли». «А зори здесь тихие» - безусловный лидер у женщин. В качестве любимого фильма о войне жительницы Ярославля также называли ленту «Офицеры». Мужчины же чаще выбирали «Они сражались за Родину», «Освобождение», «Иди и смотри»», - сказали сотрудники сервиса.

