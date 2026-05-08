Погода в Ярославле 9 Мая 2026: ожидается +14°

В Ярославле в День Победы ожидается +14 градусов.

Температуру воздуха, характерную больше для апреля, чем для мая, прогнозируют синоптики на 9 мая в Ярославле.

В День Победы на фоне повышенного давления ожидается переменная облачность; ночью +2..+4°, днем +12..14°, ветер северо-восточный, умеренный.

В воскресенье, 10 мая, вновь переменная облачность, ночью +3..+5°, днем +12..14°, ветер юго-восточный, умеренный.

В последний день длинных выходных, 11 мая, ожидается небольшой дождь. Ночью и днем +5..+7°, ветер юго-восточный, умеренный.

