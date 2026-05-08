Ярославль
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
+12°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество8 мая 2026 7:20

Михаил Евраев: «Произошло попадание БПЛА в промышленный объект Ярославля»

Возгорание ликвидировано
Полина ВАЧНАДЗЕ
В ночь на 8 мая Ярославская область подверглась атаке украинских беспилотников.

В ночь на 8 мая Ярославская область подверглась атаке украинских беспилотников.

Фото: Полина ВАЧНАДЗЕ. Перейти в Фотобанк КП

В ночь на 8 мая Ярославская область подверглась атаке украинских беспилотников.

«Большинство БПЛА было сбито, но произошло попадание в промышленный объект Ярославля. Возгорание было оперативно ликвидировано специальными службами», - сказал Михаил Евраев.

На территории региона могут находиться фрагменты беспилотников, которые важны для следствия. При обнаружении незамедлительно сообщите об их местонахождении по телефону 112.

Подразделения Министерства обороны и силовых структур продолжают работать на обеспечение безопасности жителей Ярославской области. В регионе продолжает действовать режим беспилотной опасности.

Новости Ярославля и Ярославской области читайте в Телеграм-канале, ВКонтакте, Дзен