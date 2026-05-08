В Ярославле идет набор на получение востребованной ИТ-профессии в «Школе 21»

Все интересующиеся прохождением обучения приглашаются на день открытых дверей ярославского кампуса. Посетить это мероприятие жители и гости региона смогут 15 мая, их ждут с 17 до 19 часов по адресу: Ярославль, улица Победы, 14а.

День открытых дверей – это возможность познакомиться с современной образовательной площадкой, пообщаться с участниками программы и увидеть, как устроен процесс обучения изнутри. Сейчас в регионе формируется целостная система подготовки кадров, от школ и колледжей до вузов и современных образовательных проектов, таких как «Школа 21». Создаются условия, чтобы молодежь могла получать востребованные профессии, развиваться и строить карьеру в Ярославской области.

В программе дня открытых дверей – экскурсия по кампусу, интерактивные форматы, живое общение и реальные истории учащихся. Можно будет задать вопросы о поступлении, обучении, стажировках и перспективах трудоустройства, а также попробовать себя в практических заданиях и зарегистрироваться на обучение.

Проект реализуется Сбером в партнерстве с правительством региона. Министр цифрового развития Ярославской области Максим Бартыков подчеркнул, что «Школа 21» ждет каждого, кто готов открывать новые горизонты и становиться частью цифрового будущего. Он отметил:

«Здесь не важны дипломы и прошлый опыт – ключевую роль играет готовность учиться и развиваться. Современный образовательный подход, активное комьюнити и гибкое обучение дают уверенность, что каждый выпускник станет востребованным профессионалом в мире ИТ».

«Школа 21» – школа цифровых технологий, дающая возможность всем желающим от 18 лет, успешно прошедшим отборочные этапы, бесплатно получить востребованное образование в сфере ИТ. Обучение проходит на отечественной цифровой образовательной платформе с гибким и постоянно развивающимся контентом, ориентированным на актуальные потребности рынка.