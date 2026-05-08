В Ярославле на маршруты вышли автобусы с фотографиями фронтовиков

ФОТО: ГКУ ЯО "Организатор перевозок ЯО"

47 автобусов Ярославля вышли на маршруты с фотографиями земляков-фронтовиков. Таким образом перевозчик присоединился к акции "Бессмертный полк". 19 человек на этих портретах - родные и близкие водителей.

"Акция "Бессмертный полк" - это не просто традиция. Это возможность каждому пассажиру увидеть лица тех, кто подарил нам мир. Пока мы помним своих героев, они всегда рядом с нами. Когда водитель ведет автобус, а рядом - портрет его отца или деда, это меняет отношение к работе и к жизни. Мы гордимся, что наши сотрудники сохраняют эту связь поколений", - сказал руководитель ООО "Гирфтранс" Хасьятулла Гирфанов.

Автобусы с фотографиями участников Великой Отечественной войны ходят на маршрутах №№2, 40с, 45, 55, 71с и 97с.

