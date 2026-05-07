В Даниловском округе у фермера обнаружили незарегистрированную лошадь

При проверке всплыли нарушения. Фото: Россельхознадзор.

Специалисты управления Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям проверили личное подсобное хозяйство в деревне Иванники.

По данным систем «ВетИС», фермер занимается выращиванием крупного рогатого скота. Однако при визуальном осмотре территории специалисты выявили расхождения с официальными данными. На открытой лужайке перед фермой паслись две лошади, хотя в системе «Хорриот» зарегистрирована только одна. Таким образом, одна из лошадей оказалась не учтена.

Кроме того, территорию личного подсобного хозяйства не ограждает забор, способный предотвратить проникновение диких животных.

Учет сельхозживотных должен проводиться не позднее 10 рабочих дней со дня его маркирования или ввоза на территорию страны, а это не было сделано.

Фермеру вынесли предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований. Ему предложили зарегистрировать лошадь в системе «Хорриот» и оборудовать территорию надежным ограждением.