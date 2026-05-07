Ярославцы споют песни Победы вместе с музыкантами

Концерт состоится накануне Дня Победы.

Он состоится, как сообщили в мэрии, 8 мая в 17.30 на площади Вознесенских казарм .

состоится традиционный большой интерактивный концерт «Споемте, друзья!».

Участникам вручат песенники. В течение двух часов зрители совместно с профессиональными музыкантами и учащимися студии споют песни военных лет и песни из кинофильмов: «Смуглянка», «Тёмная ночь», «Синий платочек», «Журавли» и другие любимые композиции.

Гости концерта сами станут исполнителями, воздающими своими голосами дань Памяти всем участникам Великой Отечественной Войны.

Вход свободный. Регистрация не требуется.