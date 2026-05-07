Ярославских перевозчиков понарошку спасли при пожаре

По легенде учений в здании ГКУ ЯО «Организатор перевозок Ярославской области» на Малой Пролетарской, 16, произошло задымление в помещении котельной на третьем этаже. Один из работников не успел покинуть помещение и был дезориентирован из-за сильного задымления.

По сигналу о пожарной тревоге все работники учреждения покинули свои места и собрались на прилегающей к зданию территории. Пожарный расчет прибыл на условное место возгорания в считаные минуты. Спасатели обследовали объект, развернули рукава и вывели из помещения «не успевшего самостоятельно эвакуироваться» сотрудника.

Также работникам учреждения объяснили, какие огнетушители и для каких видов возгораний бывают, а затем показали, как пользоваться порошковым огнетушителем. И даже дали ими поиграть - потушить пламя самостоятельно.