Москва-Ярославль: ПСБ готовится трудоустраивать семьи переезжающих сотрудников

До 2030 года ПСБ переведет более 5 тысяч сотрудников и членов их семей в Ярославль. Фото: ПСБ

Ключевое направление — экспертная поддержка в трудоустройстве членов семей сотрудников банка, переезжающих в Ярославль: для них будут организованы консультации и подбор вакансий в регионе.

До 2030 года ПСБ переведет более 5 тысяч сотрудников и членов их семей на новое место работы и жительства в Ярославль. Уже в 2026 году планируется переезд первых 200 человек с семьями.

«Многие сотрудники переедут с семьями, поэтому возникает потребность в трудоустройстве родственников на предприятия и в учреждения Ярославля. В ближайшее время планируем уточнить, какой именно опыт и навыки есть у членов семей наших сотрудников, чтобы совместно с Центром занятости найти для них подходящие рабочие места — с пользой как для них самих, так и для развития экономики Ярославской области. Ценим готовность Центра занятости оказывать экспертную помощь в решении этого вопроса», — прокомментировала Елена Литвинова, директор департамента персонала ПСБ.

Кроме того, в числе перспективных направлений партнерства — организация подготовки и обучения специалистов на базе Центра занятости ЯО и «Академии ПСБ».

«Мы готовы к взаимодействию по всем предложенным банком ПСБ направлениям и сейчас планируем совместно сформировать подробную «дорожную карту» для реализации всех намеченных планов. Инициатива ПСБ по трудоустройству членов семей переезжающих сотрудников заслуживает уважения — такая забота со стороны работодателя встречается нечасто. Это показатель зрелости и ответственности бизнеса. А для нас это ориентир — именно с такими компаниями и предприятиями мы готовы выстраивать долгосрочные отношения», — отметила Людмила Миронова, директор ГКУ ЯО «Центр занятости населения».

Напомним, что регистрация головного офиса ПСБ в Ярославле состоялась в апреле 2025 года, и на сегодняшний день банк является крупнейшим налоговым резидентом региона. Подписанное соглашение — еще один шаг в последовательной интеграции банка в экономику Ярославской области. ПСБ развивает банковскую, спортивную, социальную инфраструктуры Ярославля и малых городов, инвестирует в культуру, образование, развитие детей и молодежи, создает новые рабочие места в банковской отрасли региона.