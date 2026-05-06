НовостиПроисшествия6 мая 2026 16:35

Ярославец задушил кухонным полотенцем соседку по коммуналке

Мужчина уехал, чтобы сделать вид, что он не при чем
Полина ВАЧНАДЗЕ
Ярославца подозревают в убийстве соседки.

В Ярославле по подозрению в убийстве задержан 29-летний мужчина. Полиция считает, что он задушил свою соседку по коммунальной квартире кухонным полотенцем.

Преступление было совершено в доме на улице Корабельной 3 мая. По версии следствия, во время конфликта ярославец задушил 51-летнюю женщину, а затем вместе с женой покинул место преступления. На следующий день он вернулся домой, сделал вид, что обнаружил тело и заявил в полицию.

"В ходе дальнейшей работы по установлению обстоятельств произошедшего задокументирована причастность мужчины-заявителя к гибели гражданки", - сказали в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Ярославец уже написал явку с повинной.

