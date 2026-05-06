Вертолеты санавиации продолжат работать в Ярославской области

На 2026 год запланированы 47 вылетов вертолета санавиации.

Санавиация продолжит работать в Ярославской области – контракт на оказание услуг заключен на 2026 год.

Как и раньше, пациентов будут перевозить на легкомоторном многоцелевом вертолете «Ансат». Он оснащен медицинской техникой экспертного класса, способен оперативно вылетать на задачи, базироваться на территории медучреждений и совершать посадки на площадки, выбранные с воздуха.

Санитарная авиация работает в Ярославской области с осени 2021 года. В прошлом году эвакуация на вертолете понадобилась 47 пациентам, семеро из них – дети. Больных забирали из Угличского, Рыбинского, Ростовского, Даниловского и Переславль-Залесского округов и доставляли в Ярославль. В двух случаях потребовался перелет из областного центра в Москву и Санкт-Петербург.

