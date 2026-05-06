Ярославца, тростью избившего пенсионера, отправили на принудительное лечение

Ярославец, напавший на пожилого мужчину, будет лечиться в психбольнице.

25-летнего жителя Ярославля, который в ноябре прошлого года напал на пенсионера, отправили на принудительное лечение в психиатрическую клинику. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ярославской области.

Жертвой парня, который находился под запрещенными препаратами, стал 75-летний мужчина, одиноко стоящий на тротуаре. Обвиняемый вырвал из рук пенсионера трость и нанес ей несколько ударов. Отогнали нападавшего водитель и пассажир автобуса, который вовремя приехал на остановку.

Неадекватный ярославец снял с себя джинсы и обувь, а затем убежал с места происшествия.

Когда молодого человека нашли, он признался, что воспринимал все происходящее как игру, слышал голоса в голове, которые советовали ему «обезвредить» потерпевшего.

Обвинение ярославцы было предъявлено по трем статьям: хулиганство, причинение средней тяжести вреда здоровью и грабеж. Незадолго до нападения на пенсионера парень похитил товары из сетевого магазина.

