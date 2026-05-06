Ко Дню Победы энергетики благоустраивают мемориалы героям Великой Отечественной войны

Энергетики приводят в порядок военные мемориалы.

В преддверии 9 Мая сотрудники филиала «Россети Центр» — «Ярэнерго» привели в порядок 16 подшефных памятников героям Великой Отечественной войны. Как сообщает пресс-служба, такие мемориалы есть в каждом муниципальном округе, и энергетики заботятся о них на постоянной основе. В ходе благоустройства специалисты очистили территории от мусора и прошлогодней листвы, помыли памятники, покрасили лавки, ограждения, почистили и обновили основания и монументы. Особое внимание уделили крупным мемориальным объектам. Так, в Переславском округе приведен в порядок монумент выдающемуся советскому инженеру, создателю легендарного танка Т-34 Михаилу Кошкину. Энергетики прибрали прилегающую территорию, отмыли мемориальные доски, отремонтировали и покрасили основание памятника.

В Ростовском округе энергетики благоустроили центр поселка Поречье-Рыбное и территорию мемориала воинам-землякам. Сотрудники Ростовского района электрических сетей не только провели уборку у монументов и в прилегающем парке, но и завезли грунт, перенесли и установили цветочные тумбы. В Ярославле работы прошли на территории Музея боевой славы, основанного в 1981 году по инициативе ветеранов-фронтовиков 234-й Ярославской коммунистической стрелковой дивизии. Здесь энергетики покрасили стойки светильников, заменили лампы и полностью проверили и отрегулировали работу уличного освещения. В праздничные дни у обновленных мемориалов пройдут памятные мероприятия. В Ярославле сотрудники компании возложат цветы к Вечному огню и соберутся у Стелы памяти энергетиков, чтобы отдать дань уважения подвигу советского народа.

- Бережное отношение к памятникам войны — наш прямой долг. Очень важно, чтобы подвиг героев оставался в сердцах людей и служил ориентиром для будущих поколений, — отметил и. о. директора филиала «Россети Центр» - «Ярэнерго» Владимир Плещев.