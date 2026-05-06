Глава Ярославской области дал указание сдать летом корпус детской больницы

Корпус детской больницы в Ярославле должны сдать летом. Фото: Правительство Ярославской области.

Губернатор дал указание летом, как и планировалось, сдать новый корпус детской областной больницы на Тутаевском шоссе Ярославля. Ранее была опубликована информация, что разрешение на строительство объекта продлили до конца ноября этого года.

«Никакого продления разрешения на строительство до ноября не будет. Больница должна быть сдана летом. Поэтому срок будет скорректирован и разрешение будет выдано только до 1 сентября», - сказал Михаил Евраев.

Новости Ярославля и Ярославской области читайте в Телеграм-канале, ВКонтакте, Дзен