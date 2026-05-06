В Ярославле начался суд над экс-директором областного департамента

В Ярославле началось рассмотрение уголовного дела, возбужденного в отношении бывшего директора регионального департамента имущественных и земельных отношений. Экс-чиновнику предъявлено обвинение в получении взятки и злоупотреблении должностными полномочиями.

По версии следствия, в 2018-2019 годах подсудимый не принимал мер по освоению средств, выделенных на приобретение жилья для детей-сирот.

«Под его руководством готовилась конкурсная документация по покупке квартир по заниженной цене или с избыточными требованиями, что приводило к отсутствию заявок на конкурс и признанию аукционов несостоявшимися», - сказали в пресс-службе Ярославского областного суда.

Кроме того, следствие считает, что бывший директор получил взятку в виде трех телефонов, общая стоимость которых составила более 340 тысяч рублей. Эти вещи, по версии правоохранителей, были переданы в качестве благодарности за помощь, оказанную некой фирме в заключении контракта на строительство дома и последующей покупки части квартир для реализации программы по предоставлению жилья детям-сиротам.

