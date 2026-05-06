В Ярославской области установят около 230 новых знаков для туристов

Более 230 новых знаков туристической навигации установят в Ярославской области. Они будут указывать дороги к храмам, монастырям, музеям, усадьбам и другим объектам, интересным гостям региона.

Новые указатели разработаны по ГОСТу, выполнены в коричневом цвете, сказал министр дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области Роман Душко.

«Первые указатели уже начали устанавливать в Некоузском округе. Больше всего знаков смонтируют в Брейтовском, Рыбинском и Переславль-Залесском округах – 40, 36 и 24 соответственно. Завершить все работы планируется этим летом», - сообщили в правительстве региона.

Постепенная установка указателей идет несколько лет. В Угличе знак указывает дороги к Воскресенскому мужскому монастырю, Богоявленскому женскому и Алексеевскому женскому, в Ярославле – к Центру белорусской культуры, речному вокзалу, Любимскому скверу, в Переславле-Залесском – к Феодоровскому женскому монастырю.

