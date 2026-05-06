Волжскую набережную Рыбинска закроют для проезда в День Победы

В Рыбинске 9 мая ограничат проезд по Волжской набережной.

В День Победы Волжская набережная Рыбинска будет закрыта для проезда транспорта. Ограничения введут в 10 утра и снимут в 22:00.

Пешеходными станут участки:

- Волжской набережной от улицы Кирова до улицы Глеба Успенского;

- улицы Свободы от улицы Крестовой до Волжской набережной.

Кроме того, с полуночи 9 мая до 10 утра запрещена остановка транспорта на Волжской набережной от дома № 181 до улицы Глеба Успенского.

