В Рыбинске 6 мая откроют фан-зону для хоккейных болельщиков

В Молодежном центре Рыбинска откроют фан-зону.

В среду, 6 мая, в Молодежном центре "Максимум" Рыбинска откроют фан-зону для просмотра матча "Локомотив" - "Авангард".

Начало - в 19:30, вход в центр, который находится по адресу улица Луговая, 17, свободный. Но по требованиям безопасности запрещено проносить большие рюкзаки, сумки и пакеты, а также колюще-режущие предметы и алкоголь.

"Лица в состоянии алкогольного опьянения допускаться не будут", - предупредили в администрации города.

