В Ярославскую область везут частицы Вечного огня из Москвы

Частицу Вечного огня привезут в Ярославль.

Ежегодная акция президентского движения «Огонь памяти» прошла в Александровском саду. Частицы Вечного огня с Могилы Неизвестного Солдата доставят 400 ветеранам Великой Отечественной войны в 71 субъект России и 200 населенных пунктов, в 14 стран мира.

В Ярославской области частичку Вечного огня вручат 103-летнему Михаилу Николаевичу Пеймеру из Ярославля, участнику Сталинградской битвы. В пятницу от пламени в лампе торжественно зажгут Вечный огонь на новом мемориале в посёлке Поречье-Рыбное под Ростовом Великим. Также частицы Вечного огня будут задействованы на праздничных мероприятиях в Даниловском, Пошехонском, Рыбинском и Ярославском округах.