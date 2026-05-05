Ярославль
НовостиОбщество5 мая 2026 16:59

Прокуратура помогла детям погибшего на СВО ярославца получить соцподдержку

Часть денег предназначалась давно пропавшей наследнице
Георгий БРИНЧУК
Точку в деле поставил суд. Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Жительница Борисоглебского района обратилась в прокуратуру.

Ее бывший муж в марте 2024 года погиб на территории Донецкой Народной Республики в период прохождения военной службы в ходе проведения специальной военной операции. По закону ее

Поскольку супруги развелись, правом на выплату обладают только дети погибшего военнослужащего, которым за счет средств областного бюджета проведена выплата по 1/3 доли предусмотренной материальной помощи. Оставшаяся часть денежных средств зарезервирована за матерью погибшего.

Но последнюю с 1992 года никто не видел. Представители надзорного ведомства обратились в суд с заявлением о признании матери погибшего бойца умершей.

Решением Ростовского районного суда Ярославской области требования прокурора удовлетворены в полном объеме. После вступления судебного акта в законную силу прокуратура района проконтролирует его исполнение, включая получение детьми дополнительных выплат.