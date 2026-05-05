Ярославцев приглашают пройти в День Победы с Бессмертным полком

Все желающие могут присоединиться к Бессмертному полку. Фото: Правительство Ярославской области.

В областном правительстве напомнили, что всех желающих из других округов региона доставят в областной центр на автобусах.

Участники соберутся в 9.30 на пересечении улиц Советской и Республиканской. В 10.30 начнется движение колонны по улице Советской до Советской площади. Присоединиться к шествию можно будет также с улицы Флотской.

Также можно поучаствовать в «Бессмертном полку» онлайн на сайте 2026.polkrf.ru. Нужно разместить фотографию своего героя и стать частью общего шествия в цифровом пространстве. Заявки принимаются на сайте 2026.polkrf.ru, а также через мини-приложения во «ВКонтакте», «Одноклассниках» или «Максе».