Ярославль
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
+22°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество5 мая 2026 16:43

Ярославцев приглашают пройти в День Победы с Бессмертным полком

Тысячи людей понесут портреты своих близких, завоевавших для нас свободу и мир
Георгий БРИНЧУК
Все желающие могут присоединиться к Бессмертному полку.

Все желающие могут присоединиться к Бессмертному полку.

Фото: Правительство Ярославской области.

В областном правительстве напомнили, что всех желающих из других округов региона доставят в областной центр на автобусах.

Участники соберутся в 9.30 на пересечении улиц Советской и Республиканской. В 10.30 начнется движение колонны по улице Советской до Советской площади. Присоединиться к шествию можно будет также с улицы Флотской.

Также можно поучаствовать в «Бессмертном полку» онлайн на сайте 2026.polkrf.ru. Нужно разместить фотографию своего героя и стать частью общего шествия в цифровом пространстве. Заявки принимаются на сайте 2026.polkrf.ru, а также через мини-приложения во «ВКонтакте», «Одноклассниках» или «Максе».