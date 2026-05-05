Жителя Ярославской области задержали за вымогательство и лишение свободы

По подозрению в вымогательстве и лишении свободы задержан житель Ярославской области.

В Ярославской области по подозрению в незаконном лишении свободы и вымогательстве задержан 48-летний мужчина.

По версии следствия, в феврале этого года злоумышленник вместе с подельниками, личности которых еще не установлены, в доме на улице Нагорной Мышкина насильно удерживали местного жителя. За свою свободу тот должен был заплатить.

«После угроз и применения физической силы потерпевший выполнил требования злоумышленников», - сказали в СКР по Ярославской области.

Чуть позже жертвой вымогателя стал ветеран СВО – у него задержанный, как считает следствие, требовал 300 тысяч рублей. Опасаясь за свою жизнь, жизни и здоровье членов своей семьи, участник спецоперации передал подозреваемому часть суммы.

Преступная деятельность выявлена и пресечена в ходе совместной работы следователей регионального СК России и сотрудников УФСБ и УМВД по Ярославской области.

