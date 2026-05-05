5 мая 2026 11:36

В Ярославле нашли подростка, бутылкой разбившего стекло остановки

Восьмиклассник уже стоит на профучете
Полина ВАЧНАДЗЕ
Нашли подростка, разбившего стекло на остановке в Ярославле.

Фото: УМВД по Ярославской области.

Вандалом, который разбил стекло остановочного комплекса в Ярославле, оказался 14-летний школьник. Восьмиклассник, как установила полиция, уже состоит на профилактическом учете.

Видеозапись, сделанную на остановке «Проезд Доброхотова», опубликовали в местных пабликах. На записи видно, что парень ударил бутылкой по стеклу.

«Юный правонарушитель в содеянном раскаялся, однако, свой поступок объяснить не смог. Ущерб, нанесенный действиями несовершеннолетнего, оценен в сумму более 30 тысяч рублей», - сказали в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

