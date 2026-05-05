НовостиОбщество5 мая 2026 11:04

Иностранцы из ярославского центра временного содержания пожаловались на меню

Индийцам-вегетарианцам приходится есть один рис
Полина ВАЧНАДЗЕ
Гражданам Индии не подошла еда, которой кормят ц центре временного содержания. ФОТО: Уполномоченный по правам человека в ЯРославской области

Ярославский уполномоченный по правам человека Сергей Бабуркин съездил в Центр временного содержания иностранцев, где они проживают до выдворения на родину.

Сейчас в учреждении находятся 55 человек, в основном это граждане бывших советских республик. Но есть гости из Нигерии и Индии.

Индийцев в Центре устраивает все, кроме питания. Молодые люди удовлетворены и бытовыми условиями, и отношением сотрудников, но из всего меню они, строгие вегетарианцы, могут есть только рис. Помогают иностранцам выходцы из среднеазиатских стран – они делятся рисом и овощами, которые получают от соотечественников.

Граждане Индии хотят как можно скорее уехать домой, а вот педагог из Молдавии, и гражданин Украины, недавно освободившийся из мест не столь отдаленных, на родину не спешат.

«Уполномоченный по правам человека постарается облегчить их участь, хотя сделать это в обоих случаях весьма затруднительно», - сказали в аппарате Уполномоченного.

