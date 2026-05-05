В Угличском районе задержали угонщиков. Фото: УМВД по Ярославской области.

В Ярославской области полицейские задержали похитителей Hyundai Santa Fe. Кроссовер, стоимостью около 3,5 миллионов рублей, украли от дома на проспекте Фрунзе Ярославля и гнали в Подмосковье, где планировали продать.

«Я услышала сигнал брелока, подбежала к окну – все, машина отъезжает, я ничего не успеваю сделать», - рассказывает хозяйка автомобиля. – «Тут же позвонила в 112».

С помощью программы «Паутина» оперативники установили маршрут движения автомобиля и передали информацию нарядам ДПС.

Подходящую под описание иномарку заметили в Угличском районе, в районе села Покровское машину блокировали. Один из двух угонщиков пытался скрыться в лесу, но оказался не очень расторопен.

«Предварительно установлено, что злоумышленники с помощью специального технического устройства отключили сигнализацию автомобиля и планировали перегнать его в Московский регион для дальнейшего сбыта», - сказали в пресс-службе областного УМВД.

Ярославцам 30 и 33 лет предъявлено обвинение в краже, совершенной в особо крупном размере. Мужчинам грозит до 10 лет заключения.

«Суд избрал обоим меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца», - сообщили в прокуратуре региона.

Дорогую иномарку уже вернули законной владелице:

«Я не ожидала, что все так быстро произойдет. В три утра машину угнали, а в 17:20 я уже сижу в ней. Спасибо огромное».

Новости Ярославля и Ярославской области читайте в Телеграм-канале, ВКонтакте, Дзен