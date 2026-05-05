В Ярославле ищут способ ликвидации шламонакопителя на улице Е.Колесовой

В Ярославле ищут способ ликвидации бывших отстойников.

Агентство по муниципальному заказу Ярославля и ФГПУ «ФЭО» подписали контракт, по которому компания должна провести изыскания и найти способ ликвидации брагинских шламонакопителей.

Объект накопленного экологического вреда находится в районе дома №70 на улице Елены Колесовой.

«Специалистам предстоит провести обследования и подготовить детальный аналитический отчет, в котором будут предложены оптимальные технические и технологические варианты устранения накопленного вреда окружающей среде», - сказали в мэрии города.

