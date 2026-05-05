Водитель и пассажирка мотоцикла госпитализированы после ДТП в Переславле

Фото: УМВД по Ярославской области.
Молодые люди пострадали при столкновении мотоцикла и «Фольксвагена» в Переславле-Залесском.
Авария произошла поздно вечером 4 мая на улице Московской в районе дома №150. За рулем машины находился 47-летний мужчина. Мотоциклом управлял 22-летний молодой человек, на пассажирском мете он вез девушку, свою ровесницу.
Водителя и пассажира мотоцикла госпитализировали, сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области. Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства этой аварии.
