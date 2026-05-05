Ярославский «Локомотив» сообщил о продаже билетов на седьмой матч серии с Омском

Билеты на решающую игру между ярославском «Локомотивом» и омским «Авангардом» поступят в продажу 5 мая в 11:00.

«Приобрести билеты можно только в кассах и на сайте», - сообщили в клубе.

Самый дешевый, седьмой категории, обойдется в 1400 рублей. За 4500 рублей можно приобрести билет на «клубную трибуну».

Седьмая встреча ярославцев и омичей пройдет в среду, 6 мая, в «Арене 2000». Начало – в 19:30.

В шестом матче серии 4 мая «железнодорожники» буквально вырвали победу у соперника: меньше чем за минуту до конца матча ярославцы сумели забросить две шайбы и сравнять счет. В дополнительное время победу команде принес Рушан Рафиков.

