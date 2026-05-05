В городах Ярославской области 9 Мая откроются праздничные ярмарки

В Ярославской области 9 мая пройдут ярмарки.

В Переславле-Залесском, Ростове Великом, Угличе, Любиме и поселке Борисоглебском 9 Мая откроются праздничные ярмарки.

В Любиме гостей ждут на Советской площади с 10:30. Будут работать выставка экспонатов времен Великой Отечественной войны от поискового отряда «Рубеж», ярмарка и фотозона, запланированы показательные выступления ВПК «Гвардия», соревнования по силовому многоборью и работа полевой кухни. В полдень начнется концерт.

Программу «Победный май» подготовили в Ростове Великом. Жителей и гостей города ждут в Городском саду с 11 до 16 часов: откроется ярмарка, выступят местные творческие коллективы, пройдет акция «Солдатская каша» и другие мероприятия.

На Успенской площади в Угличе праздник начнется в 10 утра и продлится до 21:00. В программе – трансляция фронтовых писем, выступления кадетов, акция «Письмо Победы», в ходе которой все желающие смогут написать письма военнослужащим на СВО. Состоятся театрализованное представление, концерт «Победный май», мастер-классы, будут работать фотозоны и открытый микрофон. На ярмарке «Весенний триумф» все желающие смогут приобрести товары местных фермеров и ремесленников.

В поселке Борисоглебском праздник пройдет на Советской площади. Запланированы выступления творческих коллективов округа, акция «Солдатская каша» и другие мероприятия. Ярмарка изделий товаропроизводителей и мастеров декоративно-прикладного искусства будет работать с 11 до 15 часов.

В Переславле-Залесском праздник пройдет в Летнем саду. Ярмарка откроется в 12 часов.

