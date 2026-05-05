В первые классы ярославских школ подано более 9,5 тысяч заявлений

Более 9500 заявлений о приеме детей в первые классы уже подано в Ярославской области. Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

С начала приемной кампании в первые классы, которая стартовала 1 апреля, в первые классы школ Ярославской области подано более 9,5 тысяч заявлений. Из них 8350 - через портал "Госуслуги".

"Большинство полей заполняется автоматически – информация подтягивается из личного кабинета. Родителям остается только выбрать школу, указать льготы и другие параметры. Это намного проще и быстрее, чем лично идти в учебное заведение", - сказал министр цифрового развития региона Максим Бартыков.

Первый этап приема документов продлится до 30 июня. Принимают заявления у семей, которые проживают на закрепленной за школой территорией, и у льготников. С 6 июля по 5 сентября записаться к образовательное учреждение могут все желающие, если будут свободные места.

Новости Ярославля и Ярославской области читайте в нашем Телеграм-канале, ВКонтакте, Дзен