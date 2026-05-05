На фасаде дома на улице Кирова в Ярославле будут запускать световые шоу

Световые спектакли будут показывать на фасаде исторического здания Ярославля.

С 8 мая на фасаде дома призрения ближнего в Ярославле начнут показывать световые шоу. Спектакли будут проходить ежедневно по адресу улица Кирова, 8/10, начало в 22:00 и 22:30.

Световые шоу посвятят истории здания и всей Ярославской области, а также Дню Победы.

"Проекционные представления – это один из вариантов архитектурно-художественной подсветки, который позволяет по-новому раскрыть ее возможности. Это современный формат, сочетающий свет, звук и содержание", – сказал министр регионального развития Ярославской области Евгений Чуркин. – "Кроме того, это отличный вариант мини-представления на свежем воздухе, возможность провести вечер в центре города и почувствовать атмосферу праздника".

