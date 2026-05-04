Ярославский "Локомотив" сравнял счет в серии с омским "Авангардом"

6 мая в Ярославле пройдет решающий матч между "Локомотивом" и "Авангардом".

Ярославский "Локомотив" в шестом матче полуфинала Кубка Гагарина обыграл омский "Авангард". Напряженная игра, которая, казалось бы, уже не оставила никаких надежд ни команде, ни болельщикам, закончилась со счетом 3:2 в пользу "железнодорожников". Счет в серии - 3:3.

Первую шайбу матча на 11-й минуте забросил игрок "Авангарда" Василий Пономарев, на 41-й минуте Максим Лажуа увеличил разрыв.

Последняя минута - и благодаря Максиму Шалунову "Локомотив" сокращает отставание. Еще 22 секунды - и снова гол от ярославцев, и снова отличился Максим Шалунов.

Первый овертайм не изменил счет, во втором Рушан Рафиков забросил победную шайбу.

Решающий матч пройдет в Ярославле 6 мая.

