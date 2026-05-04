Судьбой аварийного дома под Ярославлем заинтересовались следователи

Жильцов давно должны были переселить. Фото: СУ СК РФ по Ярославской области

В деревне Левинское Первомайского округа прошел выездной прием главы СКР Александра Бессмельцева. Там есть дом, который был признан аварийным в 2015 году и подлежащим расселению и сносу не позднее 2018 года. Имеющиеся решения суда о предоставлении жилых помещений гражданам вне очереди до сих пор не исполнены.

Глава регионального ведомства распорядился завести дело о халатности по факту нарушения жилищных прав граждан.

В здании живут семь человек, в том числе пенсионеры, а также ребенок-инвалид. Износ строения превышает 78 процентов, что создает реальную опасность для жизни и здоровья жильцов.

Губернатору Ярославской области направлено письмо с целью оказания помощи в восстановлении прав жильцов аварийного дома.

Ход расследования данной категории уголовных дел, а также мероприятия органов исполнительной власти, направленные на урегулирование ситуации с жителями аварийного дома и защиты их законных интересов, поставлены руководителем следственного управления на контроль.