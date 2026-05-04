Жительница Ярославской области отсудила у лагеря деньги за сотрясение мозга у своего сына

За не сложившийся отдых сына жительнице Даниловского района выплатят 150 тысяч рублей.

Жительница Даниловского района обратилась в суд с иском к детскому оздоровительно-образовательному лагерю. Ее 12-летнеум сыну во время летнего отдыха в 2025 году потребовалась медицинская помощь.

"Ребенок заявительницы в ходе драки со сверстниками получил сотрясение мозга, ссадины и кровоподтеки", - сказали в прокуратуре Ярославской области.

По закону, образовательная организация несет ответственность за жизнь и здоровье детей. Суд согласился с позицией прокурора, что ребенок пострадал из-за ненадлежащего контроля со стороны воспитателей центра.

С детского лагеря в пользу пострадавшего школьника взыскали 150 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

