Рыбинцы через фиктивный брак похитили у участника СВО 4,8 миллиона рублей

Рыбинцы похитили у участника СВО 4,8 миллиона рублей. ФОТО: Ярославский областной суд

В Рыбинске взят под стражу 41-летний местный житель, который, по версии следствия, придумал, как завладеть деньгами участника СВО. Его 33-летнюю помощницу заключили под домашний арест. Рыбинцам предъявлено обвинение в мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере.

Как считает обвинение, Николай А. узнал, что его знакомый, у которого нет близких родственников, заключил контракт с Министерством обороны и уходит на спецоперацию.

"Он убедил свою знакомую Анну Б. вступить с потерпевшим в фиктивный брак. На правах жены военнослужащего она должна была завладеть денежными средствами и передать их обвиняемому. После чего Николай А. ввел в заблуждение потерпевшего относительно своих намерений и, злоупотребляя доверием, завладел его банковской картой", - сообщили в пресс-службе Ярославского областного суда.

С января 2024-го по март 2026 года у военнослужащего была похищена крупная сумму - 4,8 миллиона рублей. Из этих денег фиктивная супруга за свою "помощь" должна была получить миллион.

Уголовное дело возбудили по материалам регионального УФСБ, расследуют его сотрудники СКР по Ярославской области.

"Рыбинский городской суд избрал мужчине меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, женщине – в виде домашнего ареста", - сказали в прокуратуре Ярославской области.

