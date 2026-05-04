Ярославские инвалиды и участники войны получат по 50 тысяч рублей к 9 Мая

К празднику Победы инвалиды и участники Великой Отечественной войны из Ярославской области получат по 50 тысяч рублей.

"Мера установлена на региональном уровне дополнительно к ежегодным федеральным выплатам", - сказал губернатор. - "Также ветераны области получат подарочные наборы".

По две тысячи рублей к 9 Мая получат дети войны, родившиеся с сентября 1927-го по сентябрь 1945 года. Заявления писать не нужно, деньги будут перечислены через Единый центре социальной поддержки населения.

