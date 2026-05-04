Ярославль
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
+24°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия4 мая 2026 9:55

Около 11 миллионов рублей отдала мошенникам жительница Ярославля

Деньги пострадавшая перечислила на "безопасный счет"
Полина ВАЧНАДЗЕ
Жертва мошенников из Ярославля лишилась 11 миллионов рублей.

Жертва мошенников из Ярославля лишилась 11 миллионов рублей.

Фото: Полина ВАЧНАДЗЕ. Перейти в Фотобанк КП

Жительница Фрунзенского района Ярославля перевела мошенникам около 11 миллионов рублей, сообщили в полиции.

Женщине позвонили из "управляющей компании" и сообщили, что произошла утечка ее личных данных. По словам собеседника, этим уже воспользовались аферисты и успели оформить доверенность на распоряжение деньгами и оформление кредитов.

Чтобы предотвратить незаконные действий, жительницу Ярославля убедили обналичить накопления в восемь миллионов рублей и занять около трех миллионов у знакомых. Затем все деньги пострадавшая перевела на "безопасные счета".

Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество, совершенное в особо крупном размере".

Новости Ярославля и Ярославской области читайте в нашем Телеграм-канале, ВКонтакте, Дзен