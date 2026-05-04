Около 11 миллионов рублей отдала мошенникам жительница Ярославля

Жертва мошенников из Ярославля лишилась 11 миллионов рублей. Фото: Полина ВАЧНАДЗЕ. Перейти в Фотобанк КП

Жительница Фрунзенского района Ярославля перевела мошенникам около 11 миллионов рублей, сообщили в полиции.

Женщине позвонили из "управляющей компании" и сообщили, что произошла утечка ее личных данных. По словам собеседника, этим уже воспользовались аферисты и успели оформить доверенность на распоряжение деньгами и оформление кредитов.

Чтобы предотвратить незаконные действий, жительницу Ярославля убедили обналичить накопления в восемь миллионов рублей и занять около трех миллионов у знакомых. Затем все деньги пострадавшая перевела на "безопасные счета".

Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество, совершенное в особо крупном размере".

Новости Ярославля и Ярославской области читайте в нашем Телеграм-канале, ВКонтакте, Дзен