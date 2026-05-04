Жители Ярославской области должны решить вопрос с заменой лифтов

Собственникам в домах со спецсчетами нужно решить вопрос замены лифтов. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Более двух тысяч лифтов необходимо отремонтировать в Ярославской области до 2030 года. Из них 160 находятся в домах, где взносы за капремонт хранятся в "общем котле" регионального фонда капремонта, а остальные - в домах, где собственники открыли специальные счета.

У последних есть несколько вариантов действий, подходящий должны выбрать на общем собрании владельцев жилья.

Как объяснил министр строительства и ЖКХ Ярославской области Александр Баланцев, можно заменить лифт, утвердив источник финансирования и подрядную организаци. Второй вариант - изменить способ формирования фонда капремонта и перейти на счет регионального оператора. Кроме того, для домов на спецсчетах возможно участие в проекте ускоренной замены лифтов при общественном совете Минстроя РФ, в проекте Серпуховского лифтостроительного завода (без ограничений по остатку средств на спецсчете), в проекте ОАО "Могилевлифтмаш" (на индивидуальных условиях).

Лифты с истекшим сроком эксплуатации, который составляет 25 лет, к 20230 году будут остановлены. Замену 160 лифтов в домах, где собственники перечисляют деньги в "общий котел", фонд капремонта проведет в течение трех лет. На эти цели предусмотрено 119,9 миллиона рублей. Сейчас подрядчики готовят проектно-сметную документацию для конкурсных процедур и начала строительно-монтажных работ.

Новости Ярославля и Ярославской области читайте в нашем Телеграм-канале, ВКонтакте, Дзен