В Ярославле заключенный получил еще один срок за экстремизм

Заключенному ярославской колонии дали новый срок за участие к экстремистской организации.

Уроженец Иванова, отбывавший в ярославской колонии срок за причинение тяжкого вреда здоровью, осужден за активное участие в запрещенном сообществе.

"Указанное криминальное движение координируется из-за рубежа, признано экстремистским и запрещено Верховным судом Российской Федерации. Его сторонники преследуют цели по вовлечению граждан в субкультуру преступности, как образа жизни, предпринимают попытки организации массовых беспорядков в исправительных учреждениях", - сообщили в пресс-службе УФСБ по Ярославской области.

Сотрудники этого ведомства вместе с региональным УФСИН пресекли деятельность 39-летнего ивановца. За участие в деятельности запрещенной организации ему назначили 2,5 года лишения свободы в колонии строгого режима.

